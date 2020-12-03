بسكرة: ايداع 25 شاب الحبس و الرقابة القضائيية لـ7 اشخاص بتهمة انشاء عصابة احياء

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بسكرة: ايداع 25 شاب الحبس و الرقابة القضائيية لـ7 اشخاص بتهمة انشاء عصابة احياء
بقلم علي رحاب

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية بسكرة 32 شاب تتراوح اعمارهم بين 18 و33 سنة مع حجز اسلحة بيضاء متعددة مختلفة انواع و الاحجام.

وجاءت العملية  على مرحلتين الاولى خلال دورية لعناصر الشرطة بأحد احيياء المدينة اين لوحظ شجار باسلحة البيضاء.

ليتم توقيف 13 شخص و حجز أسلحة بيضاء و خلال دورية ثانيية للتاكد من إستتباب الامن عاود بعض الشباب الرجوع للمكان محاولين اعادة الشجار و نشر الذعر لدى السكان.

لتتدخل عناصر الشرطة  وتوقف 19 شخص اخر، ويتم انجاز ملفات جزائية للمجموعتين و يقدموا امام النيابة.

أين وجهت لهم تهمة انشاء عصابة احياء و الاخلال بالامن و السكينة ليتم ايداع 25 شخص الحبس المؤقت ووضع 7 اشخاص تحت الرقابة القضائية و هم قصر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930111

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com