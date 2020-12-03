بسكرة: ايداع 25 شاب الحبس و الرقابة القضائيية لـ7 اشخاص بتهمة انشاء عصابة احياء

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية بسكرة 32 شاب تتراوح اعمارهم بين 18 و33 سنة مع حجز اسلحة بيضاء متعددة مختلفة انواع و الاحجام.

وجاءت العملية على مرحلتين الاولى خلال دورية لعناصر الشرطة بأحد احيياء المدينة اين لوحظ شجار باسلحة البيضاء.

ليتم توقيف 13 شخص و حجز أسلحة بيضاء و خلال دورية ثانيية للتاكد من إستتباب الامن عاود بعض الشباب الرجوع للمكان محاولين اعادة الشجار و نشر الذعر لدى السكان.

لتتدخل عناصر الشرطة وتوقف 19 شخص اخر، ويتم انجاز ملفات جزائية للمجموعتين و يقدموا امام النيابة.

أين وجهت لهم تهمة انشاء عصابة احياء و الاخلال بالامن و السكينة ليتم ايداع 25 شخص الحبس المؤقت ووضع 7 اشخاص تحت الرقابة القضائية و هم قصر.