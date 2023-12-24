بسكرة: حجز أكثر من 33 ألف قرص مهلوس وتوقيف 6 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخنقة سيدي ناجي ببسكرة من حجز 33600 قرص مهلوس و توقيف ستة أشخاص.

العملية تمت بإستغلال معلومات تشير الى تمرير كمية من الاقراص المهلوسة عبر الاقليم وتم تحديد نوع السيارة. و عليه تم وضع نقاط متعددة عبر الأماكن المحتمل المرور منها، و خلال عملية المراقبة لوحظت السيارة المشلوهة نوع كيا سبورتاج. ليتم ملاحقتها بعد فرار سائقها الذي حاول افراد الدرك توقيفه.

و خلال عمليات تتبع للسيارة المشتبه بها تم توقيفها و بتفتيشها عثر بداخلها على كمية الأقراص المهلوسة. ليتم اقتياد السائق نحو مقر الفرقة و بالتحقيق. تم حجز سيارتين و توقيف خمسة اشخاص كان دورهم مراقبة الطريق. كما تم إنجاز محاضر جزائية لهم في انتظار تقديمهم أمام الجهات المختصة بعد استكمال التحقيق.