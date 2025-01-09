بسكرة: حجز 2728 قرص مهلوس وتوقيف شخص

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، من حجز 2728 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

العملية جاءت في سياق النشاط الميداني الحثيث والمتواصل للفرق الجمركية عبر إقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة. كما تم أيضا حجز سيارة سياحية إستعملت في التهريب مع توقيف المخالفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

العملية المحققة تكرس التجند الدائم لأعوان الجمارك الجزائرية، في مكافحة التهريب لاسيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.