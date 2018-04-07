سوء الأحوال الجوية تمنع الطائرة التي تقل حسبلاوي وزرواطي من الهبوط في بسكرة

تسببت الرياح و الغبار المتطاير في الجو ببسكرة من عدم تمكن الطائرة القادمة في رحلة باريس رقم 110AH112 من الهبوط على مطار محمد خيذر.

وتسبب الغبار في حجب الرؤية عن طاقم الطائرة التي ستقل كل من وزير الصحة مختار حسبلاوي والسكان ووزيرة البيئة فاطمة لزهراء زرواطي،

والتي كان يفترض أن تنزل على أرضية المطار الساعة الرابعة وتقلع في الساعة الخامسة.

حيث توجهت الطائرة نحو مطار باتنة، وفي هذا الوقت كان الوزيران حسبلاوي وزرواطي،

الذين كانا في زيارة لولاية بسكرة في القاعة الشرفية في انتظار الطائرة وهو ما جعلهما عالقين بالمطار،

وبهذا قرر وزير الصحة و وزيرة البيئة التوجه نحو العاصمة على متن السيارة من بسكرة.