بسكرة.. قتيل وجريح في إصطدام بين سيارة وشاحنة

لقي شخص حتفه، فيما أصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور بولاية بسكرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بمدخل بلدية البرانيس، ببلدية البرانيس دائرة جمورة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة تم إسعافه و نقله الى المستشفى بشير بن ناصر ببسكرة.

أما الشخص متوفى يبلغ من العمر 29سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.