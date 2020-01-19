بسكرة مجزرة مرورية.. قتيلان والعديد من الجرحى والحصلية مرشحة للإرتفاع

سجل، الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل ببسكرة، مجزرة مرورية، حيث خلّفت مقتل 2 أشخاص، وعدة مصابين.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام بين حافلتين من نوع هيقر، قد أسفر عن مقتل شخصين والعديد من الجرحى.

الحافلتان التي تسببتا في المجزرة، يعملان خط جيجل_حاسي مسعود، والآخرى على خط سطيف_ورقلة.

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حجم الكارثة الأليمة التي أسفرت عن وقوع قتيلان وعدة جرحى، في حصيلة أولية مرشحة للإرتفاع.

وتدخلت الحماية المدنية لإسعاف وإجلاء الضحايا، كما رافقتها مصالح الدرك الوطني التي كانت حاضرة بعين المكان.

صور من مكان الحدث