بشار.. تدشين مركب رياضي منجز برعاية السعودية

قامت السلطات المحلية لولاية بشار رفقة سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، اليوم الإثنين، بتدشين المركب الرياضي “الأمير نايف” المنجز برعاية سعودية، وذلك كأحدى البوادر التي تجسد العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين.

وحسب وزارة الداخلية، يتكون هذا المركب الرياضي من العديد من المنشآت الرياضية والترفيهية. التي ستوضع حيز الخدمة لفائدة الساكنة بمختلف فئات المجتمع حيث يضم ملعب كرة القدم من الجيل الخامس. بمساحة 8000 متر مربع و مدرجات بسعة 1000 مقعد.

بالإضافة إلى مضمار للسباق بستة أروقة بالإضافة إلى ملعبين للتنس بمساحة 1500 متر مربع. علاوة على ذلك يقدم المركب العديد من الخدمات الطبية و الترفيهية، مما يشكل مكسبا هاما للولاية يستحق تثمينه.