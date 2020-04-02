بشار: توقيف مسبوقان قضائيا بتهمة سرق محل تجاري

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بشار، من وضع حد لنشاط مسبوقين قضائيا اقترفا جريمة السرقة بالكسر لمحل تجاري.

وقائع القضية تعود لتسجيل فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع، لقضية سرقة بالكسر استهدفت محلا تجاريا (كشك).

أين حيث تم الاستيلاء على أغراض من المحل والمتمثلة في سجائر ومادة الشمة، عطور، وأكسسوارات هواتف نقالة.

وعلى إثر ذلك باشرت المصلحة تحرياتها والتي أسفرت عن تحديد هوية احد المشتبه فيهم، مسبوق قضائيا في قضية مماثلة.

ليتم توقيفه وتفتيش منزله العائلي بموجب إذن عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

كما مكنت العملية من استرجاع الأغراض المسروقة، وسيفين من الحجم الكبير، و الأداة المستعملة في عملية كسر باب المحل التجاري.

أثناء التحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني يتعلق الأمر بمسبوق قضائيا في العقد الثاني من العمر، تم توقيفه.

قُدِّم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.