بشار.. هلاك 5 أشخاص في 70 حادث مرور خلال 7 أشهر الأخيرة

أحصت مصالح أمن بشـار، 70 حادث مرور، خلال الفترة من الفاتح جانفي 2020 إلى غاية 25 جويلية 2020، خلف حصيلة 75 جريحا و5 وفيات.

وحسب بيان لذات المصلحة، فقد بين التحليل الإحصائي لحصيلة حوادث المرور المسجلة خلال هذه الفترة، أن العامل البشري كان سببا مباشرا في ارتكابها بنسبة 94,28 بالمائة، أي 66 حادث.

في حين أن كلا من عاملي المركبة والمحيط، فقد تم تسجيل حادثين عن كل عامل، أي بنسبة 2,85 بالمائة لكل عامل.

هذا وتواصل مصالح أمن ولاية بشار، حرصا منها على ضمان سلامة وأمن مروريين بالنسيج الحضري والوقاية من حوادث المرور، مهامها ونشاطاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة مستعملي المركبات بالطريق العمومي.

مع تكثيف هذه الحملات التوعوية خلال هذه الفترة المتزامنة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، الأمر الذي يفرض مزيدا من الالتزام والتقيد بالإجراءات.