بشكتاش يجهز عرضا مغريا لرشيد غزال

تتجه إدارة نادي بشكتاش التركي، لتقديم عرض جد مغر للدولي الجزائري رشيد غزال من أجل المحافظة على خدماته ضمن الفريق لمواسم مقبلة.

وكشفت وشائل إعلام تركية، أن مسؤولي بشكتاش، يحضرون عقدا لمدة 3 سنوات لغزال، مقبل راتب سنوي بقيمة 2.5 مليون أورو.

ويأتي هذا بعد المردود الكبير الذي بصم عليه الدولي الجزائري، بقميص نادي بشكتاش، الموسم الماضي، أين لعب على شكل إعارة.

يذكر أن غزال، عبر عن رغبته في مواصلة المشوار رفقة بشكتاش، شرط حصوله على راتب سنوي بقيمة 3 مليون أورو، وعقد يمتد لأربعة سنوات.

وفي حال موافقة رشيد غزال، على العرض الجديد لإدارة بشكتاش، ستكون هذه الأخيرة أمام مهمة اقناع نظيرتها من ليستر سيتي، المالكة لعد غزال، إلى غاية 2022.