بطاريات “أيفون” تكلف “أبل” 10 مليارات دولار!!

مازالت أبل تعاني من تبعات فضيحة البطاريات وإبطاء هواتفها عمدا لإجبار العملاء بطريقة غير مباشرة على شراء هواتف جديدة.

وتحاول الشركة حل المشكلة من خلال طرح بطاريات جديدة رخيصة الثمن نسبيا بسعر 29دولار.

وحسب محللين اقتصاديين، فإن ذلك سيؤدي إلى لجوء المستخدمين إلى البطاريات بدلا من شراء أجهزة أحدث.

ما يعني هبوط المبيعات الجديدة بنحو 16مليون جهاز وقال المحللون إن ذلك سيحرم الشركة من أرباح تقدر بـ10مليارات دولار تقريبا.

واعتذرت أبل، في منشور على موقعها الإلكتروني، الخميس، عن طريقة تعاملها مع مسألة البطاريات.

وقالت إنها ستجري تعديلات “لاستعادة ثقة كل من ساوره شك في نوايا أبل”.