بطاش: سنسخر كل الوسائل لتحسين أداء الموظف والخدمة العمومية

شدد رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم الأحد، على ضرورة تكوين الموظف العمومي، ترقية لدوره وتحسينا لأدائه.

وفي منشور له، على فيسبوك، وعد بتسخير كل الوسائل التقنية والعلمية الحديثة لتحسين أداء الموظف والخدمة العمومية على حدّ سواء.

مع خلق خدمات الحالة المدنية الالكترونية، وإنشاء خدمات جديدة، على غرار” ألو بلديتي”، الذي سيدخل حيز الخدمة قريبا.

وفرع خاص بجمع الاقتراحات والشكاوى أو مشاريع المواطنين.

أما بالنسبة للشأن لبلدية الجزائر الوسطى، قال بطاش إنه شهد قفزة نوعية، خاصة بعد تفعيل دور الديوان البلدي للثقافة والفنون.

وفتح أول مسرح بلدي على مستوى القطر الوطني، وكذا استرجاع قاعات السينما، وتجهيز قاعات العرض بآليات حديثة.

ودعم الجمعيات الثقافية، بالإضافة لتنظيم دورات تكوينية وغيرها من البرامج التي تعيد بعث المجال الثقافي وسط سكان الجزائر الوسطى.

وفيما يخص قطاع الرياضة فقد تعزز هذه المرة- يضيف- بمجلس بلدي للرياضة، وهو المجلس الوحيد الموجود على مستوى الجمهورية.

والمراد منه ترقية النشاط الرياضي الجواري، وتفعيل الممارسة الرياضية وضمان بقائها خدمة عمومية .