بطلا دقيوس ومقيوس: نعدكم بمفاجئة كبيرة الموسم القادم

نزل بطلا سلسلتي دقيوس ومقيوس و”مليونير”، أمسية اليوم، ضيوفا على حصة “zapping رمضان” عبر تطبيق السكايب.

وكشف نبيل عسلي ونسيم حدوش على عدة أمور تخص هذان العملان اللذان يبثان بشكل حصري على قناة النهار.

أين أعربا عن فرحتهما الكبيرة ببث سلسلة “دقيوس ومقيوس” على قناة النهار، خصوصا أنهما بذلا جهدا كبيرا فيه بالإضافة الى طقم العمل.

واعتبرا بطلا المسلسل أن الخروج من حيز “المقهى” كان تحديا كبيرا، حيث تم المزج بين الدراما والكوميديا.

خصوصا انهما كان من كتبا سيناريو المسلسل ، المقتبس من يوميات المجتمع الجزائري، بالإضافة الى فترة “الحراك” التي عرفتها الجزائر.

وبخصوص موسم رابع من “دقيوس ومقيوس”، اكدا ان الكلام مازال مبكر على هذا الحديث.

لكن ستكون هناك مفاجئة كبيرة الموسم القادم،اما بالنسبة لمسلسل ميليونير فتمنيا أن يكون هناك جزء ثاني وخصوصا انه يحقق نجاح كبير.

اما لشارة بداية مسلسل “ميليونير”، التي اداها المغني “سولكينغ” فأكدا بأنها كانت اكثر من رائعة واعطت رونقا واشهارا كبيرا لهذا العمل الضخم.