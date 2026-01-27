بطولة إفريقيا.. منتخب اليد يعبر إلى نصف النهائي ويضع قدما في المونديال

ضمن المنتخب الوطني لكرة اليد، تأهله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا، الجارية وقائعها بـ”كيغالي” الرواندية، ووضع قدما في كأس العالم المقررة بألمانيا، في الفترة ما بين الـ 13- والـ 31 جانفي 2027، وسيتأكد تأهله في حال فوز مصر على نيجيريا مساءَ.

وجاء تأهل “الخضر” لكرة اليد إلى نصف نهائي الـ”كان”، عقب فوزهم اليوم الثلاثاء، على منتخب أنغولا، بنتيجة 27-22، في مباراة خاضتها العناصر الوطنية، تحت ضغط الفوز بفارق 3 أهداف وأكثر. من أجل بلوغ نصف النهائي والمونديال على حد سواء.

وكان الشوط الأول قد شهد ندية كبيرة، وانتهى لصالح المنتخب الوطني، بنتيجة 14-10، ولم تخلوا المرحلة الثانية من الإثارة والتنافس، أمام منتخب أنغولي. كان يحتاج لهزيمة بفارق يقل عن 3 أهداف. ليقتطع تأشيرة نصف نهائي الـ”كان”.

وفي أول 10 دقائق من المرحلة الثانية، نجح منتخب أنغولا، في تقليص الفارق واصبحت النتيجة 17-15 لصالح “الخضر”. قبل أن يتعادل المنتخبان في الدقيقة الـ 12 بنتيجة 17- 17.

واستعاد بعدها المنتخب تقدمه بحلول الدقيقة 17، بنتيجة 21-17. واستمر التقدم في الدقيقة 26 بنتيجة 26-21، قبل أن ينتهي اللقاء بتفوق “الخضر” بنتيجة 27-22.