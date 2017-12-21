“بطولة القدس” جديد الإتحاد العربي لكرة القدم !

في بيان أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم في جمعيته الغير عادية، تقرر انتخاب تركي بن عبد المحسن رئيسا بالتزكية الى غاية 2021.

وبعد عقد الإجتماع، قرر الاتحاد العربي تنظيم 3 مسابقات عربية لمنتخبات الكبار وبمستويات عالية من التنظيم.

وقررت اللجنة، تخصيص جائزة 5 ملايين دولار للفائز ببطولة الأندية العربية لكرة القدم تحت مسماها الجديد “بطولة القدس”.

يذكر أن الرئيس السابق للفاف “محمد روراوة” عضو هذه اللجنة التي تضم ايضا هاني أبوريدة، أحمد غانم وسمر نصار.

كما ستكون هناك جوائز سنوية ستقدم لأفضل لاعب عربي وأفضل فريق عربي وأفضل منتخب عربي ولأفضل لاعب عربي محترف.