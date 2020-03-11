أقدم، نهار أمس الثلاثاء، العشرات من الشباب البطالين على غلق مقر بلدية وادي البردي جنوب البويرة بالسلاسل.

وهذا للتنديد بسياسة التشغيل التي تشهدها المنطقة الصناعية، والتي تزخر بأزيد من 20 مؤسسة اقتصادية، وهي المنطقة الصناعية التي تتربع على أزيد من 500 هكتار، لكن أبناء هذه البلدية تحاصرهم البطالة والحرمان.

ويأتي هذا الوضع المزري لشباب المنطقة على خلفية أنّ ذات المؤسسات الإقتصادية التي إستثمرت بالمنطقة تفضّل تشغيل الشباب من خارج البلدية الأم، الأمر الذي تم طرحه للولاة السابقين، لكن لا حياة لمن تنادي، حتى رئيس البلدية كشف خلال لقاء مع الوالي السابق في اجتماعات دورية مع “الأميار”، أن المداخيل الضريبية للمنطقة تستفيد منها ولايات أخرى، التي تعتبر المقر الإجتماعي للمستثمرين بوادي البردي، التي لم تربح من ذات المشروع الضخم سوى النفايات المتراكمة لذات المصانع، والبطالة التي عشعشت بذات بالبلدية المذكورة.