بطال نصب على زبائنه باستغلال اسم وكالة طرد منها

المتهم قام بتزوير شهادات عمل للشباب بمبلغ مليون ونصف

استمع، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لبطال يبلغ من العمر 36 سنة، في خصوص الاشتباه بتورطه في تزوير ملفات طلبات التأشيرات إلى دولة مصر وكذا حجوزات فنادق قصد النصب على عشرات الزبائن باسم وكالة سياحية اشتغل فيها بوقت سابق قصد سلبهم مبالغ وصلت لـ39 مليون سنتيم.

التحريات في ملف قضية الحال حسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، باشرتها مصالح الأمن الحضري الثالث للأبيار وفقا للشكوى المودعة من قبل صاحبة وكالة سياحية بتاريخ، 28 فيفري 2018، تتهمه من خلالها باستغلال اسم وكالتها للنصب على عدة أشخاص، من بينهم شاب من ولاية مستغانم يملك وكالة سياحية قام بسلبه مبلغ 39 مليون سنتيم مقابل عرض رحلات وهمية إلى دولة مصر لمعاينة فنادق فاخرة قصد تأجيرها للسياح.

وبسماع أقوال الضحية الثاني، كشف أن والده تعرف عن المشتبه فيه عن طريق إعلان وضعه عبر الأنترنت الذي عرض فيه مختلف الخدمات المتعلقة بتوفير تأشيرات سفر وحجوزات فنادق بصفته مديرا تجاريا لوكالة سياحية، أين اتصل به عبر الرقم الهاتفي وأبرم معه الصفقة سالفة الذكر التي على أساسها التقى به خارج الوكالة التي زعم أنه يشتغل على مستواها.

حيث سلمه 5 جوازات سفر تخص أصحاب الوكالات السياحية، ليرسل له المبالغ المالية على دفعات عبر الحساب البريدي من دون أن يتسلم في المقابل التأشيرات، ليتفطن أنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد تقدمه من الوكالة السياحية.

أين أخطرته صاحبتها بأن المعني طرد منها منذ مدة بسبب إجرائه لصفقات تجارية موازية على حساب الوكالة، ليتم استدراج المشتبه فيه ويتم توقيفه بعد نصب كمين محكم.المتهم وبعد سماع أقواله على محضر رسمي، اعترف بالجرم المنسوب إليه.

وأكد أن ظروفه الاجتماعية المزرية دفعته إلى القيام بذلك بسبب مرض والده، حيث انتحل صفة مدير تجاري لوكالة سياحية في الأبيار وقام بطبع بطاقات زيارة وأبرم صفقات سياحية من دون علم صاحبة الوكالة وقبض أثمانها من دون وضعها في حسابها،

كما أنه قام بعرض خدماته عبر الأنترنت في خصوص تأجير فنادق فاخرة بمصر، كما قام بتزوير شهادات عمل لفائدة الشباب مقابل مبلغ 15 ألف دينار، وأضاف المتهم أنه مستعد لإرجاع المال طالبا العفو، واستمرارا للتحريات المنجزة، تم حجز شهادات عمل فارغة تحمل ختم صاحبة مطعم ببوسماعيل بولاية تيبازة مهيأة للتزوير.