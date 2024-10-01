بعثة استعلامية في الجنوب لمتابعة الوضعية الوبائية

حلت بعثة استعلامية مؤقتة برئاسة السعيد حمسي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بولاية تمنراست.

وحسب بيان للمجلس، ستقوم البعثة، بمتابعة جهود التحكم في الوضع الوبائي بهذه الولاية. وكذا بولايتي عين قزام وبرج باجي مختار التي تفشى فيها الملاريا والدفتيريا.

وكان في استقبال أعضاء البعثة، النائب قمامة أحمد والأمين العام لولاية تمنراست ومدير الصحة.

وأشار البيان، إلى أن البعثة ستستهل عملها الاستعلامي انطلاقا من مستشفى ولاية تمنراست صبيحة هذا اليوم.