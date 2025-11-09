بعثة المنتخب الوطن تغادر أرض الوطن باتجاه جدة

غادرت بعثة المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأحد، أرض الوطن، باتجاه مدينة جدة السعودية، لخو مبارتين تحضيريتين.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور تعداد الخضر، خلال مغادرتهم أرض الوطن، عبر مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، حاضرا بالمطار، خلال مغادرة بعثة الخضر، أرض الوطن.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض مبارتين تحضيريتين، يومي 14، و18 نوفمبر الجاري بمدينة جدة، ضد كل من زيمبابوي، والسعودية، على التوالي، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.