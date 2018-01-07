أعلن عبد الغني زعلان وزيرالنقل والأشغال العمومية، سيتم بعث أشغال مشروع السكة الحديدية الثنية برج بوعريريج نهاية شهر أوت.

وقال خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته للبويرة “أن أشغال مشروع ازدواجية السكة الحديدية الثنية-برج بوعريريج سيتم بعثها.

وهذا بعد النهاية من مرحلة الدراسات التي هي في مرحلتها النهائية .

و”سيتم الانتهاء من المرحلة النهائية من دراسات هذا المشروع الكبير بحلول 22 أوت”. وفقا للتفاصيل المقدمة بعين المكان للوزير.

حيث يشرف على هذا المشروع مكتب دراسات ألماني فرنسي، فيما ستتكفل مجموعة من المؤسسات الصينية التركية، بإنجازه.

ويتضمن هذا المشروع 76 جسرا من السكة الحديدية، و جسور عملاقة بطول إجمالي يبلغ 22.8 كم.

فضلا عن إنجاز 22 نفقا على مسافة إجمالية قدرها 16.54 كم.

إضافة إلى 24 من الممرات العلوية، و20 أخرى تمثل جزءا من هذا المشروع، وفقا لما أوضحه المسؤولون القائمون على دراسات المشروع.

كما سيوفر حركة مرور مزدوجة للمسافرين و البضائعي كما أنه سيكون مجهزا بنظام إشارات حديثة و كهربة بسعة 25 كيلو فولت / 50 هرتز.