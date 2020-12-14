بعجي يستقبل السفير الفرنسي وهذا ما دار بينهما

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الإثنين، سفير فرنسا بالجزائر فرانسوا غوييت، بطلب منه.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الحزبية والبرلمانية بين البلدين، وآفاق تطويرها، من خلال تبادل الزيارات والخبرات.

وعرض الأمين العام رؤية الحزب في إحياء شبكة العلاقات الخارجية، وتفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية مع الأحزاب السياسية في مختلف القارات.

كما شرح بعجي لضيفه رؤية حزب جبهة التحرير الوطني في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وجدد الأمين العام، مواقف الحزب، المتطابقة مع مواقف الدولة الجزائرية، من ملف الصراع في ليبيا وقضية الصحراء الغربية، التي عرفت تطورات خطيرة منذ إقدام المغرب على خرق وقف إطلاق النار.

مجددا دعوات الحزب إلى تدخل أممي وإفريقي لفرض احترام الشرعية الدولية وتطبيق لوائح مجلس الأمن، بما يكفل تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.