بعد أشهر من التعليق إقامة أوّل صلاة جمعة غدا

تشهد مساجد الوطن غدا إقامة أوّل صلاة جمعة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

ويدخل قرار رفع التعليق عن صلاة الجمعة حيز التنفيذ بأمر من رئيس الجمهورية وبعد مشاورة لجنة متابعة فيروس كورونا.

القرار سيسمح بإقامة صلاة الجمعة عبر المساجد بطاقة استيعاب ألف مصلي فما أكثر ووفق بوتوكول صحي.

بالإَضافة إلى رفع التعليق عن صلاة الجمعة ستفتح ذات المساجد لتأدية صلاة الفجرعلى أن تتوفر فيها الشروط الصحية المتفق عليها.

وستقام أيضاأوّل صلاة جمعة بجامع الجزائر تزامنا مع تأديتها على مستوى باقي مساجد الوطن.

هذا كشف مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية عزوق محند للإذاعة الوطنية الاجراءات الجديدة التي تم إعتمادها عقب قرار تعليق اقامة صلاة الجمعة بالمساجد.

إلزام الأئمة بأن لا تتجاوز الخطبة والصلاة مجتمعتين 15 دقيقة وذلك حرصا منها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

المساجد تفتح فقط لأداء الصلوات الخمس أما أماكن الوضوء و المكتبات المسجدية و مصليات النساء تبقى مغلقة.

ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي أثناء تأدية الصلوات الخمس.

الإبقاء على أماكن الوضوء والمكتبات مغلقة.

إحترام مبدأ التباعد الجسدي بترك المسافة بين المصلين.

وجوب إرتداء الأقنعة الواقية الكمامة منذ داخل المسجد.

تعقيم اليدين قبل الدخول إلى المسجد، وتجنب المصافحة، ووضع الحذاء في كيس خاص.

تجنّب التجمع والتزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

الحرص على الخروج من المسجد فور الانتهاء من الصلاة.

منع تشغيل المكيّفات والمراوح ومبرّدات المياه، واستعمال أواني الشرب المشتركة، وإحضار الأطعمة إلى المساجد.

تعزيز إجراءاتِ التطهير والنظافة والتهوية في المساجد.

منع النساء والأطفال والمرضى من القدوم للصلاة.

دعوة المحسنين إلى التصدّق بوسائل التنظيف.