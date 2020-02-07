بعد إساءته لشعائر الإسلام.. رفع شكوى ضد سعيد جاب الخير

رفع مواطن من ولاية البليدة،ـ ّأمس الخميس، شكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، ضد سعيد جاب الخير، بعد ارتكابه جنحة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

وجاء في موضوع الشكوى، أن المشتكى منه، استهزء من الدين وشعائر الإسلام عن طريق الكتابة، كما قام بالاساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويقوم سعيد جاب الخير، بعرض منشورات عبر صفحته بفيسبوك، مسيئة لرسول الخلق، والخلفاء االراشدين، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولم يكتف بهذا الحد، بل وصل الأمر للإستهزاء بشعائر الدين الاسلامي الحنيف وتشبيهها بالطقوس الوثنية.

وقال المشتكي، إنه رغم كل المحاولات مع المشتكى منه من أجل التوقف عن هذه التصرفات، إلا أنه لم يحرك ساكنا.