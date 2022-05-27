بعد إصابته..الفاف تتضامن مع محرز: عُد سريعا إلينا

تضامنت، الإتحادية الجزائرية الكرة القدم “الفاف”، مع نجم المنتخب الوطني ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز بعد تعذر التحاقه بتربص الخضر القادم.

وكتبت الفاف عبر صفحتها الرسمية عبر “الفايسبوك”، اليوم الجمعة:” نتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني رياض محرز ، عُد سريعا إلينا”.

للإشارة، سيغيب رياض محرز، عن التربص القادم للخضر للتحضير لمواجهتي المُنتخب الوطني أمام أوغندا وتنزانيا.

وذلك بعد مراسلة فريقه السيتي للفاف، بتقرير طبي لا يسمح لمحرز بالمُشاركة في تربص الخضر.