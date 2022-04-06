بعد احترازات الجزائر.. الاتحاد الكاميروني يهاجم الفاف

تهجم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان رسمي، على الفاف، بعد احترازها لدى الفيفا، بخصوص المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيان، اعتبرت من خلاله بأن الخطوة التي أقدمت عليها الفاف، بعيد عن الروح الرياضية، ولا يشرف الجزائر.

كما أكد مسؤولي الكرة الكاميرونية، رفضهم القاطع اعادة خوض أي مباراة فاصلة، متوعدين بمتابعة أي اتحاد، يمس شرفهم، قضائيا.

وذكّر الاتحاد الكاميروني، بمشوار منتخبه الحافل بالانجازات، معتبرا في ذات الوقت استحقاقهم عن جدارة الفوز المحقق في البليدة