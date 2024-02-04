بعد اختفائه.. العثور على جثة الطفل عادل بقسنطينة

عثرت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني على الطفل المختفي بحوح يعقوب ذو 9 سنوات متوفيا في ظروف غامضة في احدى ورشات البناء بحي بلحاج في قسنطينة.

ولحد كتابة هذه الأسطر فإن ظروف وفاة الطفل تبقى غامضة إلى حين ظهور نتائج تحقيقات الجهات الأمنية.

هذا وقد إختفى الطفل عادل مساء أمس السبت بعدما كان يلعب بجوار مسكنه العائلي في حي بلحاج.

تجدر الاشارة إلى أن المصالح الأمنية والحماية المدنية باشرت عملية البحث عن الطفل عادل. قبل أن يعثر عليه متوفيا ظهر اليوم.