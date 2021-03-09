بعد الاجتماع الوزاري بتوغو.. بوقدوم يؤكد على تفعيل أطر التعاون لمجابهة التحديات

الوطني
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بعد الاجتماع الوزاري بتوغو.. بوقدوم يؤكد على تفعيل أطر التعاون لمجابهة التحديات
بقلم أسماء.ع

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إن الاجتماع الوزاري بجمهورية توغو شكل فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائه الأفارقة.

وأضاف بوقدوم، أن الاجتماع الوزاري جمعه أيضا بمسؤولين في كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، ومجموعة دول غرب إفريقيا.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة، تفعيل وترقية أطر التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة.

وفي تغريدة سابقة لبوقدوم، اعتبر، أن اجتماع الاتحاد الإفريقي لدعم مالي، فرصة لتقييم التقدم المحرز بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية.

المنبثق –يضيف وزير الشؤون الخارجية- عن مسار الجزائر وتجديد الدعم والتضامن.

وجدد الوزير التذكير بأهمية الدعم الدولي، والمحافظة على مسار مالي-مالي خدمة لمصالح الشعب المالي.


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