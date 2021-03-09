بعد الاجتماع الوزاري بتوغو.. بوقدوم يؤكد على تفعيل أطر التعاون لمجابهة التحديات

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، إن الاجتماع الوزاري بجمهورية توغو شكل فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائه الأفارقة.

وأضاف بوقدوم، أن الاجتماع الوزاري جمعه أيضا بمسؤولين في كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، ومجموعة دول غرب إفريقيا.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة، تفعيل وترقية أطر التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة.

الاجتماع الوزاري بجمهورية توغو شكل أيضا فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائي الأفارقة ومسؤولين في كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، ومجموعة دول غرب إفريقيا. لابد من تفعيل وترقية أطر التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة. pic.twitter.com/WIWxevA4L0 — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) March 9, 2021

وفي تغريدة سابقة لبوقدوم، اعتبر، أن اجتماع الاتحاد الإفريقي لدعم مالي، فرصة لتقييم التقدم المحرز بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية.

المنبثق –يضيف وزير الشؤون الخارجية- عن مسار الجزائر وتجديد الدعم والتضامن.

وجدد الوزير التذكير بأهمية الدعم الدولي، والمحافظة على مسار مالي-مالي خدمة لمصالح الشعب المالي.