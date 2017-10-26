بعد الشوارع والبيوت..”شِواوا” تغزو أقسام التعليم والمساجد

“شواوا” برغم اختلاف معانيها وجذورها،إلا أنّها تحولت إلى رفيق دائم لايفارق أنامل وموائد الجزائريين، ولم تسلم منها حتى فصول التعليم والمساجد.

يُصنفها البعض ضمن ” المكسرات”ويعتبرها البعض الآخر، بذور عباد الشمس الذي يعود أصلها إلى اليمن.

وهناك من يُرجع إسم “شواو” إلى أغنية للفنان السويسري “دي جي بوبو”، والتي أشتهر بها عام 2003.

والبعض الآخر يقول أن ” شواوا”، هي أصغر أنواع الكلاب في العالم، سٌمي على إسم ولاية “شواوا” المكسيكية.

أطلق عليها تشغيل الشباب عند الشباب، فأضحت بين أرصفة الطرقات والشوارع.

ودخلت البيوت الجزائريين بلا استئذان ،فتلازمت مع حياة أغلب فئات المجتمع .

أطفال، شباب، شيوخ ونساء أصبحوا مدمنين على هذه المكسرات.

وأرجع بعض المختصين النفسانين الإنتشار الكبير، لـ “شواو” إلى الدعاية.

لكن لـ” شيواوا”علاقة نفسية ،حيث أوضحت رزيقة بومقراس أخصائية نفسانية، أنّ الأشخاص المتفرغين هم الأكثر مستهليكيها، لافتة أن بإمكانها إزالة القلق.

لكن ورغم مميزاتها، إلى أنّ مخاطرها على صحة الإنسان قائمة .

حيث أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أنّ الزريعة تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح.

ما يشكل أضرارا صحية كبيرة، خاصة وأنّ 38 من المئة من الجزائريين مصابين بضغط الدم، داعيا إلى عدم الإكثار منها .

وفي استجوابنا لأحد البائعين، أوضح أنّ “شواو” أول ما يتناوله صباحا، قائلا أنّه مدمن عليها أكثر من التدخين .

غير أنّ مُخلفات “شواوا” خصوصا القشور منها، أضحت تشكل صعوبة على عمال النظافة.