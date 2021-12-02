بعد الفوز أمام السودان برباعية.. بلماضي يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية

ظهر الناخب الوطني جمال بلماضي بعد مباراة المنتخب الوطني المحلي أمام السودان. والتي فاز فيها أشبال بوقرة برباعية مقابل صفر في قطر.

كما إلتقى بلماضي عدد من الجماهير الجزائرية في إحدى المطارات، أين اغتنم عدد من محبيه الفرصة لالتقاط صور فوتوغرافية معه.

وقال بلماضي في تصريح مقتضب له “دعواتكم لنا بالتوفيق و التأهل إلى كأس العالم”.

كما طالب مهندس التتويج بكان 2019 من الأطفال المرحّبين به، بضرورة الدراسة جيّدا قبل التفكير في الرياضة. وقال بلماضي “يجب على الأولاد الدراسة جيّدا و التصنّت جيدا لأوليائهم من أجل العمل بشكل جيد في المدرسة الجزائرية”.

ويتابع “الكوتش” بلماضي كل صغيرة وكبيرة ما يقدمه زملاء ياسين براهيمي بالدورة التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة. ومن المنتظر، أن يستدعي البعض من اللاعبين المتألقين للمشاركة في كأس إفريقيا المقبلة.

طالع أيضا:

كما دخل الخضر أجواء كأس العرب، في أول مباراة بقوة، متجاوزين السودان وبكل سهولة برباعية كاملة دون رد. وبآداء مميز خاصة في الشوط الأول.

ولم يترك الخضر الوقت لصقور الجديان للتنفس، حيث افتتحوا باب التسجيل بفضل بغداد بونجاح على مرتين، وأضاف بن العمري الثالث.

وخلال الشوط الثاني، لم يظهر محاربو الصحراء الشيء الكثير، و اكتفوا بهز الشباك في مناسبة وحيدة بفضل العربي هلال سوداني.

وشهد لقاء الخضر بروز الحارس رايس وهاب مبولحي الذي صد ركلة جزاء بطريقة رائعة، نفذها الغربال.

وإختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية في تشكيلة الخضر.

وشهدت مباراة زملاء بونجاح، حضور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap