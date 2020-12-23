بعد تعليق الرحلات يوم الاحد.. فرنسا تستأنف حركة النقل مع بريطانيا

استأنفت فرنسا حركة النقل مع بريطانيا أين وضعت شرط تقديم المسافرين لنتائج فحوص أجريت قبل 72 ساعة على الأكثر وتثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 أو بالسلالة الجديدة

وكانت فرنسا قد علقت رحلاتها من بريطانيا خوفا من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها.

ولتجنب خطر حدوث نقص في الإمدادات، تم استئناف حركة النقل اليوم.

ووصلت ليلة الثلاثاء الأربعاء سيارات تقل مسافرين إلى مرفأ كاليه الفرنسي من دوفر في بريطانيا بعد إعادة فتح حركة المرور المغادرة مع ركاب في المملكة المتحدة.

ويتحتم على الراغبين في السفر اجبارية الحصول،على نتيجة اختبار سلبي (لكوفيد-19) لأقل من 72 ساعة”.

وكانت السلطات الفرنسية قد وضعت قائمة بأولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الاستثناء لدخول الأراضي الفرنسية.

و يشمل القرار رعايا الدول الحاصلين على تصريح إقامة أو تأشيرة دخول لمدة طويلة فرنسية أو أوروبية سارية المفعول وإقامتهم الرئيسية في فرنسا

كما يشمل القرار عابرين من رعايا دول أخرى لأقل من 24 ساعة في المنطقة الدولية.

ودفع الإعلان عن هذا التحول في الفيروس دول عدة بينها فرنسا إلى تعليق حركة مرور الأشخاص القادمين من بريطانيا منذ منتصف ليل الأحد.