بعد طي ملف المونديال.. هذا ما ينصح به بوقرة الجمهور الجزائري

طالب مدرب المنتخب المحلّي مجيد بوقرة من الجماهير الجزائرين بالتفكير في مستقبل الكرة الجزائرية والتحديات المقبلة للمنتخب الوطني بعد طي ملف المونديال.

كما قال بوقرة في تصريح له لـ “النهار”اليوم “محزن عدم التأهل إلى المونديال وهذه التجربة عشناها من قبل. بصراحة صعبة لنا وللشعب. لكن يجب التحضير للتحديات المقبلة بالنسبة للجمهور. دون النظر إلى الأمور السلبية”.

كما أضاف “عشنا مشاكل في عهد حليلوزيتش وحتى في عهد غوركوف. اتى بلماضي و حسّن الأمور كثيرا”.

وتطرّق بوقرة لمنافسن الشان حيث قال “بطولة الشان لان تخلتف كثيرا عن أمم افريقيا.سنحضر لها في جوان المقبل. التشكيلة جاهزة بنسبة 90 بالمائة. التحضير له مرّ بشكل سريع”.

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