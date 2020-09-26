بعد غانا.. منتخب عالمي على موعد مع مُلاقاة الخضر أكتوبر القادم

يتجه المنتخب الوطني لمواجهة نظيره المكسيكي، خلال تربص شهر أكتوبر القادم، في إطار تحضيرات الطرفين لقادم التحديات الدولية.

وكشف موقع “ميديو تييمبو” المكسيكي، بأن إتحادية بلده، توصلت لإتفاق مع نظيرتها الجزائرية، من أجل اللعب خلال تاريخ الفيفا القادم.

ولكن ورغم تأكيد الطرف أبناء أمريكا الشمالية، على أن الموعد مع “الخضر” محسوم فيه في هولندا، إلا الواقع مُغاير لذلك كُليا.

وكانت السُلطات الهولندية، قد رفضت إستقبال الأفناك على أراضيها منذ أيام، مما يجعل اللعب أمام أشبال “تاتا مارتينو” هناك مُستحيلا.

ويُنتظر أن تحسم الفاف، في إسم ثاني وديات الخضر خلال التربص القادم، هذا الأسبوع.

يُشار بأن جمال بلماضي، كان يُفضل مُلاقاة مُنافسين إفريقيين، وهو الذي ضمن مواجهة غانا في التاسع أكتوبر.