بعد فشل “ألكاراز” ومهزلة “ماجر”.. زطشي يبحث عن العصفور النادر

يتواجد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي تحت وقع ضغط كبير، لإيجاد ناخب جديد يكون في مُستوى التطلعات.

ويأمل الرجل الأول في “الفاف” إيجاد هذه المرة العصفور النادر، وتحسين صورته أمام الرأي العام بعد فشله الذريع مع “ألكاراز” و”ماجر.

وأكد الرئيس السابق لـ”بارادو”، في تصريحاته الأخيرة بأنه يستهدف مُدربا “مُوندياليا” لتعويض صاحب الكعب الذهبي على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر”.

وكان المكتب الفيدرالي، أعلن أول أمس، تخليه عن ماجر بسبب سوء النتائج وعدم تمكنه القيام بمهامه على أحسن وجه.