بعد مباشرتها المهام في تونس.. الحماية تعلن محاصرة النيران والسيطرة عليها

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، عن محاصرة الحريق الذي نشب في السلسلة الجبلية الممتدة من بوقرنين إلى برج سدرية. كما أشارت المصلحة، التي تتواجد منذ فجر اليوم الأربعاء في تونس عن السيطرة على أغلب جيوب النيران. التي طالت الجهة الشمالية من جبل بوقرنين وصولا إلى حمام الشط.

في حين، أوضحت الحماية المدنية، أن الحريق، أتى على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة الجبلية. حيث ساهمت الحرارة الشديدة وشدة الرياح وصعوبة التضاريس في سرعة انتشار النيران.

ولا تزال عملية إخماد الحرائق متواصلة، بتعاون كل من الحماية المدنية الجزائرية والتونسية.

كما وصلت صباح اليوم الى المعبر الحدودي بملولة، بين تونس والجزائر، 31 شاحنة إطفاء منها 25 شاحنة اطفاء، من الحجم الكبير. بالاضافة الى 85 عونا من أعوان الحماية المدنية الجزائرية، وحوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية الجزائرية.

في حين، أضافت الحماية، أن مصالحها دخلت التراب التونسي لمساعدة الديوان الوطني للحماية المدنية التونسية في عمليات إطفاء الحرائق. والتي شبت منذ يوم أمس الثلاثاء بجبل بوقرنين (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة). كما جاء قرار الرئيس عبد المجيد تبون بطلب من السلطات التونسية.

واستأنفت من جهتها، قوات الدفاع المدني في تونس فجر الأربعاء، عمليات إطفاء حريق جبل بوقرنين باستعمال الطائرات. بينما تواصل وسائل الدفاع البرية حماية التجمعات السكنية للضاحية الجنوبية للعاصمة تونس. خوفاً من تسرب النيران إلى الأحياء الآهلة بالسكان.

كما اندلع حريق بجبل بوقرنين في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس يوم الثلاثاء، ونشبت النيران في مساحات واسعة من المنطقة الغابية. التي تطل على أكبر ضواحي العاصمة تونس ومنها مدن الزهراء وحمام الأنف وبرج السدرية وبومهل.

في حين، قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة، إن قوات الدفاع بدأت في إخماد الحريق. منذ بلوغ الإشعار عن اندلاع النيران في قمة الجبل. حيث تم استعمال الطائرات العمودية وجرى تسخير عربات الإطفاء لحماية المناطق السكنية ومنع اقتراب النيران منها.