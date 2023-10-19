بعد 48 ساعة من مواجهة مصر.. سليماني أساسيا رفقة كوريتيبا في مواجهة كويابا

بصم المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، مشاركته في المباراة السادسة على التوالي مع فريقه كوريتيبا في الدوري البرازيلي.

فبعد 48 ساعة من عودة السوبر سليم من تربص المنتخب الوطني الأخير يوم الإثنين، وتسجيله هدفين في مبارتي الرأس الأخضر ومصر.

شارك إسلام سليماني، أمس الأربعاء، طيلة التسعين دقيقة في مواجهة فريقه كوريتيبا أمام المنافس كويابا برسم الجولة 27 من الدوري المحلي.

ورغم خسارة كوريتيبا في المواجهة، إلا أن مهاجم الخضر قدم مستوى مقبول في المواجهة، ونال تنقيط 6.9.

بعد أن بصم “السوبر سليم” على نسبة نجاح تمريرات بـ76%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين للتسجيل، بالإضافة الفوز بـ5 صراعات ثنائية.