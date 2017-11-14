نفت السعودية، الأخبار المتداولة عبر وسائل إعلامية،حول إرسال مذكرة للجزائر لإجراء تحقيقات في حق رجل الأعمال السعودي “بكر بن لادن”.

وقال بيان من السفارة السعودية بالجزائر،إن مصالحها لم ترسل أمر لفتح تحقيق لحصر استثمارات رجل الأعمال السعودي المتهم بقضايا فساد.

وجاء في البيان، الذي يحوز موقع “النهار أون لاين” على نسخة منه، “أن الأخبار لا أساس لها من الصحة” و”مجرد إشاعات”.

تابعا،أنه لم تتم مراسلة وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بهذا الخصوص،داعية وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نقل المعلومة وعدم الإلتفاف للشائعات.