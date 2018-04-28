بكيري: “اتخذنا اجراءات جديدة في كأس الجمهورية تحسبا للمواسم المقبلة”

كشف رئيس لجنة تنظيم كأس الجمهورية، نور الدين بكيري، أنه سيتم إعتماد إجراءات جديدة انطلاقا من الموسم المقبل، في ملاعب كأس الجمهورية.

وصرح نور الدين بكيري، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بتيزي وزو، خلال عرض مجسم كأس الجمهورية.

“أقول أمام كل الجمهور الرياضي، وأمام كل الجزائريين، أننا سنعتمد على المادة 15 من قانون تنظيم كأس الجمهورية الموسم المقبل”.

وأوضح: “انطلاقا من الدور الـ32 لكأس الجمهورية، وإلى غاية الدور الثمن نهائي، سيتم اعتماد فقط الملاعب التي بإمكانها استيعاب 8 آلاف متفرج”.

وتابع: “أما فيما يخص مباريات الدورين الربع والنصف نهائي، فستكون مبرمجة في الملاعب التي تبلغ سعة مدرجاتها 20 ألف متفرج فما فوق”.