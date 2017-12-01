بلاتر: بلاتيني وساركوزي وراء منح قطر شرف المونديال

كشف جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، دليلاً جديداً على شبهة فساد في اختيار قطر البلد المنظم لبطولة كأس العالم 2022.

وأكد بلاتر في مقابلة تلفزيونية فرنسية، أن سلطات فرنسا ساهمت بقوة في فوز قطر بسباق تنظيم مونديال 2022.

وقال جوزيف بلاتر: “فازت قطر بفضل السلطات العليا الفرنسية، وأشار إلى نيكولا ساركوزي ومواطنه ميشال بلاتيني، اللذين لعبا دورا كبيرا في حصول قطر على شرف تنظيم مونديال 2022.

وأضاف بلاتر أن العدالة الفرنسية زارت مقر الفيفا في سويسرا أواخر العقد الماضي، وطلبت منه مساعدة قطر في سباق ترشحها لاحتضان أكبر تظاهرة كروية عام 2022.