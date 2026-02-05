بلاغ هام… هذا آخر أجل لاستكمال إجراءات حج 2026

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بلاغ لها، عن تحديد آخر أجل لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بموسم حج 1447هـ / 2026م.

وأوضحت الوزارة أن تاريخ 19 فيفري 2026 حُدّد كآخر موعد أمام المواطنات والمواطنين المعنيين بأداء مناسك الحج لهذا الموسم، وذلك من أجل استكمال مختلف التدابير المطلوبة.

ويتعلق الأمر — حسب البيان — بإيداع الملفات الإدارية على مستوى المصالح المحلية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إضافة إلى دفع تكاليف الحج في الآجال المحددة.

ودعت الوزارة المعنيين إلى احترام هذا الموعد النهائي، قصد ضمان السير الحسن لتنظيم موسم الحج في أفضل الظروف.