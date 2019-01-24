بلال بن علجية: ” المناصر الذي شتم والدتي نوكّل عليه ربي”

عبّر مهاجم المولودية بلال بن علجية عن غضبه من تصرف بعض المناصرين الذي شتموا والدته عقب الإقصاء من منافسة الكأس.

وتداولت صفحات شبكات التواصل الإجتماعي الخاصة بأنصار المولودية تسجيلا صوتيا خاصا بلاعب بن علجية الذي قال فيه:

“أتفهم ردة فعل الأنصار بعد اللإقصاء من الكأس، خصوصا أنهم تنقلوا إلى الملعب منذ السابعة صباحا وإقتنوا التذاكر بـ2000 دينار.

كنت بصدد الخروج من الملعب لأقابل أحد أشباه الأنصار الذي لا أعتبره مناصر المولودية لأن المناصرين الحقيقين للفريق رجال

ولا يشتموا أي شخص بوالدته وجها لوجه، وأقول لهذا المناصر، نوكل عليه الله”.