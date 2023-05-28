بلاني سفيرا جديدا للجزائر في تركيا

وافقت الحكومة التركية على اعتماد عمار بلاني, سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, لدى جمهورية تركيا. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم الأحد.

وسبق لعمار بلاني وأن شغل منصب أمينا عاما بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

كما سبق للدبلوماسي الجزائري وأن شغل أيضا منصب المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، بالإضافة إلى منصب سفير الجزائر بماليزيا وتايلاند والفلبين، ثم مدير عام للإتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية 20 نوفمبر 2009 إلى 18 مارس 2014.