بلايلي :”جاهز لمواجهة بوتسوانا وإسعاد الجمهور الجزائري”

أبدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته الكبير لتدشين عودته إلى المنتخب الوطني بعد غياب دام أكثر من سنة.

وقال يوسف بلايلي في تصريح لقناة لـ “النهار” خلال مغادرته أرض الوطن صوب بوتسوانا “الحمد لله سعيد جدا بعودتي للمنتخب و الاستقبال كان جيدا من قبل الناخب واللاعبين”.

كما شكر بلايلي كثيرا ناديه الترجي التونسي بإدارته و أنصاره حيث قال “أشكر كثيرا أنصار نادي الترجي التونسي وإدارة الفريق و اللاعبين الذين ساندوني و دعموني كثيرا منذ التحاقي بالفريق التونسي”.

وأضاف إبن مدينة وهران “أنا مستعد لتقديم يد العون في المنتخب و إسعاد الجمهور الجزائري، شخصيا مستعد بدنيا و نفسيا لمواجهة بوتسوانا”.