بلايلي :”لم لا نفوز برابطة الأبطال الإفريقية”

أكد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي بأن ناديه “الترجي الرياضي التونسي” يستهدف المُنافسة على لقب رابطة الأبطال الإفريقية، في طبعته الحالية.

وقال إبن الباهية وهران لوسائل الإعلام التونسية :”نعرف بأن أنصارنا يحلمون بالتشامبينز ليغ، ونعدهم بأننا سنعمل للتتويج بها، هذا الموسم”.

ليُضيف :”لم لا يكون هذا اللقب من نصيبنا، وهذا بعد أن حسمنا الدوري لصالحنا بفوزنا الأخير على حساب نجم المتلوي”.

وبخصوص مردوده رد :”أنا في أحسن أحوالي وأسترجع مُستواي تدريجيا، وإن شاء الله سأظهر بوجه أحسن مما كنت عليه سابقا”.