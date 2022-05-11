بلايلي وبن العمري محل اهتمام في الدوري اليوناني

دخل الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي، لاعب نادي بريست الفرنسي، وجمال بن العمري، اهتمامات أندية يونانية، مع اقتراب الميركاتو الصيفي.

وكشف موقع “le 10 sport” الفرنسي، عن إبداء 3 أندية من الدوري اليوناني اهتمامها بخدمات بلايلي.

وأضاف ذات المصدر، بأن كل من أولمبياكوس، أييك أثينا، وسالونيك، يتنافسون على اقناع الدولي الجزائري، للظفر بخدماته.

كما دخل جمال بن العمري، هو الآخر، ضمن اهتمامات أندية الدوري اليوناني، حسب موقع “le 10 sport”.

يذكر أن عقد يوسف بلايلي، مع ناديه بريست، ينتهي الصيف المقبل، في حين يتواجد بن العمري، حرا من أي ارتباط.