“بلايلي” و”بونجاح” يتنافسان على جائزة عربية جديدة

كشف موقع “كووورة” العربي أسماء المرشحين لجائزتيه خلال النسخة 11 من حفل جوائز “غلوب سوكر” المقرر يوم 29 ديسمبر بدبي.

“كووورة” سيُقدم جائزتين، الأولى لأفضل فريق عربي خلال سنة 2019 أما الثانية فهي لأفضل لاعب عربي في الدوريات العربية لذات السنة.

حيث تم ترشيح 10 أندية للتنافس على الجائزة الأولى من بينها الهلال السعودي والترجي الرياضي التونسي والسد القطري في غياب أندية جزائرية.

هذا بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إسمي نجمي الخضر “يوسف بلايلي” وكذا “بغداد بونجاح”.

القائمة الكاملة:

– المغربي عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي).

– السعودي سالم الدوسري (الهلال السعودي).

– المصري طارق حامد (الزمالك المصري).

– التونسي أنيس البدري (الترجي التونسي).

– الجزائري يوسف بلايلي (الأهلي السعودي).

– التونسي فرجاني ساسي (الزمالك المصري).

– الإماراتي علي مبخوت (الجزيرة الإماراتي).

– القطري أكرم عفيف (السد القطري).

– التونسي علي معلول (الأهلي المصري).

– الجزائري بغداد بونجاح (السد القطري).