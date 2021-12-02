 بلايلي يتوعّد منتخب عربي في حالة التأهل إلى النهائي

أبدى المهاجم يوسف بلايلي استعداده التام للدخول إلى المنافسة بداية بمباراة المنتخب المحلي أمام لبنان في كأس العرب بقطر.

وأكّد بلايلي أنّه جاهز للتحديات المقبلة، حيث قال “سأكون حاضرا بنسبة كبيرة أمام لبنان، تلقيت إصابة خفيفة أثرت على تواجدي في لقاء السودان وحاليا أنا في اتم الجاهزية”.

كما أضاف إبن الباهية “رانا محفزين ومعولين في الوقت نفسه من أجل الدخول بكل قوة في البطولة والفوز بها”.

وضرب بلايلي موعدا لمنتخب تونس وأنصار نادي المكشخة الذي تربطه معهم علاقة جيّدة “بالتوفيق لفريق الترجي التونسي وللأنصار. أتمنى أن يتأهل منتخب تونس إلى النهائي لمواجهته في حالة تأهّلنا نحن كذلك”.

ويعتبر منتخبا الجزائر وتونس الأبرز للتأهل إلى المربع الذهبي، بحكم تحقيق إنطلاقة مثالية في اول مباراة لهما.

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كما دخل الخضر أجواء كأس العرب، في أول مباراة بقوة، متجاوزين السودان وبكل سهولة برباعية كاملة دون رد. وبآداء مميز خاصة في الشوط الأول.

ولم يترك الخضر الوقت لصقور الجديان للتنفس، حيث افتتحوا باب التسجيل بفضل بغداد بونجاح على مرتين، وأضاف بن العمري الثالث.

وخلال الشوط الثاني، لم يظهر محاربو الصحراء الشيء الكثير، و اكتفوا بهز الشباك في مناسبة وحيدة بفضل العربي هلال سوداني.

وشهد لقاء الخضر بروز الحارس رايس وهاب مبولحي الذي صد ركلة جزاء بطريقة رائعة، نفذها الغربال.

وإختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية في تشكيلة الخضر.

وشهدت مباراة زملاء بونجاح، حضور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

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