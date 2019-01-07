بالفيديو.. بلايلي يشيد بالطيب مزياني ويتنبأ له بتقديم الأفضل  

أشاد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لاعب الترجي الرياضي التونسي، بمواطنه الطيب مزياني، بعد الأداء الراقي الذي قدمه هذا الأخير، في أول ظهور له.

وصرح بلايلي، للصحافة التونسية، عقب الفوز أمام الإفريقي: “مزياني أظهر مستواه في أول مشاركة له بمناسبة هذا الداربي”.

وأضاف: “الطيب مزياني يملك إمكانيات أكبر، وستشاهدون المزيد من مستواه الحقيقي في قادم المباريات”.

وأوضح يوسف بلايلي، أنه شجع إدارة ناديه على التعاقد مع مزياني في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد استفسارهم منه حول امكانيات مواطنه.

يذكر أن الطيب مزياني، ساهم أمس السبت في فوز فريقه، بـ2-1 على الإفريقي، في أول مباراة يشارك فيها بألوان الترجي التونسي.