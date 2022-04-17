بلايلي ينال انتقادات كبيرة في فرنسا

نال الدولي الجزائري يوسف بلايلي قسطا كبيرا من الانتقادات من قبل الإعلام الفرنسي بعد أدائه الباهت. رفقة بريست أمام سانت ايتيان.

كما منحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الصادرة اليوم تقييما 3 من 10. وإختارته أسوأ لاعب أمام سانت ايتيان، واصفة إياه بـ “فاقد التركيز ولا يمتلك طريقة لعب واضحة”.

وتطرّقت إلى اكبر نقطة ضعف لمهاجم الخضر وهي رغبته في المراوغات بشكل متكرّر.

إلى جانب ذلك. قالت صحيفة “شمال فرنسا” أن ابن الباهية. مزال بعيد كل البعد عن المستوى للعب في الليغ 1.

وأشارت إلى إمكانية عدم التجديد له من قبل المسؤولين عن بريست.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]