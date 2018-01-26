بلايلي يُودع “أنجي” ويعود لفريقه الأسبق!

كشفت جريدة “لو كوريي دو لواست” الفرنسية، بأن الدولي الجزائري، يوسف بلايلي غادر رسميا “أنجي” وسيُوقع مع الترجي الرياضي التونسي.

وأوضحت الجريدة المُقربة كثيرا من “السكو”، بأن إبن الباهية وهران ودّع زملاءه في الساعات الماضية وسيحط الرحال بتونس، اليوم الجمعة.

وأشار المصدر، بأن النجم السابق لإتحاد العاصمة توصل لإتفاق مع أبناء “باب السويقة” وهو الذي لعب لصالحهم مابين 2012 – 2014.

وصنع بلايلي الحدث مؤخرا عندما سعى للعودة للجزائر من بوابة المولودية، لكنه إصطدم برفض قطعي من طرف رئيسه، سعيد شعبان.