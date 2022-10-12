بلايلي يكشف الاسباب الحقيقية لالتحاقه باجاكسيو

ابدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته للتعاقد مع نادي اجاكسيو، اليوم الاربعاء،خلال تقديمه لوسائل الإعلام.

وقال بلايلي خلال تقديمه لوسائل الإعلام في الندوة الصحفية:” تكلمت مع اندي ديلور عن النادي، و أخذت معه موعدا، كما شاهدت الفريق أمام اولمبيك مارسيليا”.

وأضاف :”اتمنى تقديم مستويات كبيرة وتمريرات حاسمة إلى جانب تسجيل الاهداف”.

كما اردف :”املك الخبرة الكافية في البطولة الفرنسية وسأسعى لمساعدة اجاكسيو للبقاء في حظيرة الكبار”.

وختم خلال تقديمه لنفسه “انا العب في عدد من المناصب العب كمهاجم و مهاجم ثاني و على الأروقة”.