بلايلي يكشف الاسباب الحقيقية لالتحاقه باجاكسيو
بقلم عزيز طالبي
ابدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته للتعاقد مع نادي اجاكسيو، اليوم الاربعاء،خلال تقديمه لوسائل الإعلام.
وقال بلايلي خلال تقديمه لوسائل الإعلام في الندوة الصحفية:” تكلمت مع اندي ديلور عن النادي، و أخذت معه موعدا، كما شاهدت الفريق أمام اولمبيك مارسيليا”.
وأضاف :”اتمنى تقديم مستويات كبيرة وتمريرات حاسمة إلى جانب تسجيل الاهداف”.
كما اردف :”املك الخبرة الكافية في البطولة الفرنسية وسأسعى لمساعدة اجاكسيو للبقاء في حظيرة الكبار”.
وختم خلال تقديمه لنفسه “انا العب في عدد من المناصب العب كمهاجم و مهاجم ثاني و على الأروقة”.
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